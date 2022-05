MILANO (ITALPRESS) – “Sarà bello giocare davanti a tanti tifosi che ci stanno portando un grande entusiasmo”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta col Verona. “Ho visto grande attenzione e motivazione in settimana – ha aggiunto il tecnico rossonero -. Affrontiamo un avversario che può crearci difficoltà, ma abbiamo consapevolezza e fiducia. Non siamo solo bravi, possiamo essere i migliori”. Il Milan è padrone del proprio destino, anche se le ultime tre gare di campionato nascondono parecchie insidie: “Sarà fondamentale l’approccio ma la partita sarà lunga 95 minuti. Abbiamo la possibilità di cambiare con gli ingressi dalla panchina, possiamo fare bene anche domani. Abbiamo un modo di giocare che ci permette di essere equilibrati, dovremo essere squadra dall’inizio alla fine. Anche il Real ha vinto la semifinale di Champions con le emozioni e con lo spirito negli ultimi minuti. Ibra? La sua presenza per noi può essere importante e decisiva”. Pioli non vuol sentire parlare di Milan favorito: “Siamo stati bravi perchè siamo andati contro dei pronostici che ci vedevano sfavoriti. Scommetto che la squadra domani darà il massimo. Non mi interessa se giochiamo prima o dopo l’Inter. Non cambia nulla, ci mancano sette punti e quelli dobbiamo fare. Il Verona farà di tutto per batterci, dovremo essere bravi compatti e lucidi nel sapere difendere bene e una volta recuperata palla ripartire”. Infine sullo stato psicologico col quale il gruppo arriva alla sfida, Pioli ha concluso: “L’atteggiamento dei miei giocatori è quello di essere sempre sul pezzo, stanno gestendo bene le emozioni. Sono ragazzi giovani, ma siamo pronti ad affrontare questo tipo di partite. Sarà una sfida importante e pesante ma l’affronteremo bene”, ha chiosato Pioli.

