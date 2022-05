In previsione dell’annunciato maltempo anche per la giornata di domani, domenica 8 maggio 2022, l’iniziativa ‘Un’economia per il bene comune’, organizzata dalla Unità Pastorali di Sassuolo e dalla Parrocchia di Fiorano, si svolgerà direttamente nel Santuario della Beata Vergine con la Santa Messa alle ore 17.30 e, a seguire, la conferenza del prof. Stefano Zamagni sul tema ‘L’economia sostenibile’. Alle ore 19.30 confermato lo stand gastronomico di gnocco e tigelle.

E’ stata annullato cioè il pellegrinaggio-processione che avrebbe dovuto partire alle ore 16 dalla Chiesa di San Giorgio a Sassuolo.

‘Un’economia per il bene comune’ è rivolta al mondo del lavoro e sono invitati tutti gli addetti dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e dei servizi, dipendenti, autonomi, artigiani, imprenditori, con i loro rappresentanti sindacali e delle associazioni di categoria.