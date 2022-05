È pronto il programma della 17ma edizione della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi nel segno del racconto come forma del presente, per la sua capacità di aprire, nello spazio di una narrazione breve, intensa e coinvolgente, uno sguardo di riflessione e profondità.

“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario, saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna.

“Torna la Festa del Racconto con la propria proposta, una proposta culturale di alto profilo, un programma destinato a interessare e coinvolgere quel grande pubblico di lettori che si interessano delle novità editoriali, che si appassionano alla grande possibilità di incontrare gli autori, di discutere con loro, di vedere a volte quello che sta dietro la pagina di un libro” dice Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi.

Ospite d’onore della Festa del Racconto 2022 è Nicola Lagioia. Tra i protagonisti della 17ma edizione il cantautore e scrittore Vasco Brondi, in un omaggio a Ghirri; il poeta “paesologo” Franco Arminio, che nei suoi versi va alla ricerca della miracolosa bellezza della condizione umana; Melania Mazzucco, autrice di due romanzi dedicati a Tintoretto, e Massimo Cacciari.

E ancora Michele Mari, Guido Barbujani, Paolo di Paolo, Massimo Montanari, Maria Pia Veladiano, Alessandra Sarchi e Francesco Baccini, uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, che racconterà come nascono i suoi testi dal palco di Novi.

Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali: Marinella Manicardi con un omaggio a Gianni Celati; Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita del poeta e regista, Graziana Borciani e il cantautore Giovanni Caccamo.

La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna.