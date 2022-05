Lo scorso 3 maggio rappresentanti dell’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro hanno incontrato a Modena il Prefetto dottoressa Alessandra Camporota. Nel corso del cordiale incontro si è parlato del tema della sicurezza a San Felice, in relazione anche al caso dei reiterati furti commessi ai danni della ditta Stir, e più in generale nell’Area Nord e si è convenuto di svolgere prossimamente nella Bassa modenese un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione dei reati nel territorio. L’Amministrazione comunale di San Felice ringrazia la dottoressa Camporota per l’attenzione e la sensibilità dimostrate per queste tematiche così delicate che interessano tutti i cittadini dell’Area Nord.



