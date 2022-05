Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia arriva a Bologna. Sarà il grande polo fieristico di BolognaFiere Padiglione 19) ad ospitarla per la prima volta questo fine settimana sabato 7 e domenica 8 maggio.

I visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime novità di un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi.

Spazio anche alle soluzioni abitative pet friendly. In occasione della tappa bolognese, sarà infatti realizzato un GIARDINO TATTILE ad effetto “WOW!” Un’area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un’esperienza sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali domestici. I visitatori potranno riflettere sulla necessità di migliorare le qualità del proprio spazio domestico rendendolo più adatto ai bisogni degli animali presenti.

Nel DogsWorld, l’area dedicata ai cani, saranno presenti diversi allevatori con le rispettive razze provenienti da tutto il mondo, come il cane da montagna dei Pirenei, il Border Collie, il Pastore maremmano abruzzese, lo Spitz piccolo, l’alano e tante altre ancora.

Ma non solo cani, ci sarà spazio anche per le diverse razze feline nel Felis World come il gatto siberiano, il Bengal, il Sacro di Birmania, Main Coon e il gatto British.

Quattrozampeinfiera da 10 anni, propone a tutti i visitatori momenti di intrattenimento, risposte ai propri dubbi, scoprire attività divertenti, acquistare prodotti utili per la gestione del proprio animale e partecipare alle numerose iniziative, incontrare esperti per vivere una giornata indimenticabile ed esperienziale.

Sempre vicina al volontariato, Quattrozampeinfiera ospiterà per questa tappa bolognese Re – Use With Love, l’associazione che propone cucce sostenibili in Denim 100% recuperato per gli amici animali.

La fiera reputa fondamentale l’informazione dei consumatori e da anni lotta contro l’abbandono che si accentua proprio nei mesi estivi.

L’area Quattrozampe in ferie, ospiterà strutture ricettive pet friendly e tutti i prodotti e servizi che agevolano la vacanza a misura di cane e gatto.

In tema vacanze si possono incontrare le strutture pet friendly più in voga in Italia, scoprire tutti i prodotti e i servizi utili per affrontare al meglio il viaggio, apprendere le pratiche di rilassamento da fare con il proprio pet e interfacciarsi con gli esperti di settore per organizzare al meglio la propria vacanza.

L’evento prevede numerosi spazi dedicati ai bambini: laboratori, giochi e tra le altre, l’Area merenda targata Fico – Il Parco da Gustare.

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, la società di BolognaFiere ed è supportata dal prestigioso Patrocinio del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom.

L’ingresso alla fiera è a pagamento: intero € 11 – prevendita on line € 8,5 – con Buono Sconto scaricato dal sito quattrozampeinfiera.it € 8 –

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali dei visitatori.

Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Informazioni: info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362 – 1632092 – quattrozampeinfiera.it