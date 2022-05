Nella notte appena trascorsa, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 19 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di chiamata sulla linea d’emergenza 112 NUE da parte di un residente del centro storico, che aveva segnalato il furto in atto ad opera di due ragazzi di una bicicletta, assicurata ad un palo della segnaletica stradale con una catena.

Gli operatori, in costante contatto telefonico con il richiedente e grazie alla descrizione dei due uomini fornita dallo stesso, sono riusciti ad individuarli e a bloccarne uno.

Durante il tentativo di furto, la mountain bike, del valore commerciale di circa 500 euro, è stata danneggiata nella parte anteriore del telaio, al copertone e alla sella.

L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato anche deferito all’A.G. per inosservanza delle norme sugli stranieri. Il Prefetto ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione.