Stamane intorno alle 11:30, sulla A1 al km 124 Sud in località Caprara di Campegine, una donna di 38 anni è rimasta ferita seriamente in un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno provveduto ad elitrasportare la donna all’ospedale di Parma in codice di massima gravità.



