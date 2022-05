A partire da venerdì 6 maggio 2022, per meglio regolamentare la gestione degli accessi presso l’ingresso principale della Questura sito in via Dante Alighieri nr.10, in relazione all’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 7 del decreto legislativo del 25 luglio 1998 nr. 286 (comunicazione di ospitalità in favore di cittadini stranieri o apolidi), sarà attiva una apposita casella di Posta Elettronica Certificata a cui poter inviare le dichiarazioni.

L’attivazione di un’apposita casella consentirà di agevolare l’attuazione degli adempimenti connessi alla gestione dei cittadini stranieri che raggiungono il nostro territorio evitando così loro di recarsi personalmente presso gli uffici della locale Questura.

La casella, la cui nomenclatura è immig.quest.re.ucraina@pecps.poliziadistato.it, sarà abilitata a ricevere la “comunicazioni di ospitalità in favore di cittadini stranieri” sia per mezzo di pec che di posta ordinaria.