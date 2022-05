Inizierà con la camminata “Dal Crostolo ai Gessi” la stagione 2022 di “Vezzano la tua valle”: la serie di piacevoli escursioni, adatte anche per famiglie e bambini, in località di interesse naturalistico, storico ed escursionistico alla riscoperta delle nostre colline.

La prima camminata avrà luogo domenica 8 maggio, con ritrovo, alle ore 9.30, sulla ciclopedonale Matildica, al parco Paride Allegri (vicino all’indicazione con la scritta “Friolzheim”). L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in occasione della Festa della Mamma, rientra nell’ambito della Festa dell’Asparago Selvatico. L’invito ai partecipanti è di indossare un indumento rosa come simbolo del sostegno alle campagne della Lilt.

Il percorso sarà di 5.2 chilometri e a condurre il gruppo ci sarà la guida Giuliano Gherardi, che illustrerà i luoghi attraversati. La camminata è una delle proposte contenute nella nuova guida “Cammini del Gusto: a piedi e in bici alla scoperte delle colline reggiane”, realizzata dai Comuni di Vezzano, Albinea e Viano. Partendo dalla ciclopedonale Matildica e attraversando le località “la Fornace” e “la Rocca”, si giungerà in vetta al monte del Gesso. Dalla cima, sulla quale sorgeva un castello e ora si trova una statuetta della Madonna, è possibile ammirare un lungo tratto di valle del Crostolo e una vasta fetta di pianura. Il rientro è previsto per le ore 12.30.

Per l’escursione sono consigliati scarpe e bastoncini da trekking e si consiglia di essere sul luogo di ritrovo 15 minuti prima della partenza.