E’ percorribile da oggi un nuovo tratto di pista ciclabile, della lunghezza di 1,4 chilometri, a servizio principalmente di Villa Gavassa. Il percorso garantisce un collegamento più sicuro per i ciclisti tra la frazione e il centro urbano di Reggio Emilia, promuovendo nello stesso tempo l’uso della bicicletta per gli spostamenti. Secondo studi di mobilità, infatti, la bicicletta è concorrenziale all’automobile, in termini di tempo impiegato, nelle percorrenze in aree urbane fino a 4-5 chilometri. I pedali poi, come noto, sono a zero emissioni (non inquinano) e favoriscono l’attività motoria quotidiana (fanno bene alla salute).

L’apertura del nuovo tratto rientra nel calendario delle iniziative dedicate all’Arrivo dell’undicesima Tappa del Giro d’Italia e aggiunge 1.400 metri di pista riservata alla mobilità sostenibile, ai 257 chilometri di rete già presenti in città.

L’opera, che garantisce un collegamento diretto tra Gavassa e il centro città, si affianca a via Vertoiba da via Caduti delle Reggiane a via Don Messori ed è parte del più esteso (10,9 chilometri) sistema della Ciclovia 12 Massenzatico-Gavassa-Centro storico di Reggio Emilia. La spesa complessiva per il completamento della ciclovia è stata di 350.000 euro, in parte finanziati mediante contributo regionale nell’ambito dell’asse 4 del Por Fesr 2014-2020 (Programma operativo regionale Fondo europeo di sviluppo regionale) e rientra nel programma comunale di potenziamento e raccordo della rete ciclabile cittadina ‘Connessioni sostenibili’, secondo stralcio.

L’intervento va quindi a completare un quadro di mobilità sostenibile nella zona Nord-Est della città ed è stato progettato anche in vista dell’inizio delle attività della Rcf Arena nella zona del Campovolo, che si trova nello stesso quadrante Nord-Est di Reggio Emilia, in via dell’Aeronautica.

La nuova pista attraversa aree verdi e si inserisce altresì nel percorso ciclopedonale posto sul lato Sud del canale Emilia, in prossimità di via Caduti delle Reggiane. Il sistema ciclabile del parco limitrofo all’Arena sarà a sua volta collegato con la nuova pista ciclabile Gavassa-Reggio Emilia da via Vertoiba con accesso all’altezza di via Koch.