E’ aperto il Punto Ambiente a Cavriago in piazza Zanti 4 al piano terra del Municipio vecchio. Fino al 14 maggio tutti i cittadini del paese che avessero bisogno di informazioni relativamente al passaggio alla Tariffazione Puntuale, che sarà attivata dal 1 gennaio 2023, potranno recarsi presso il Punto informativo curato da Iren.

Nulla cambierà per i cittadini di Cavriago fino al nuovo anno, ma già da qualche settimana Informatori Iren hanno visitato le famiglie e le imprese del paese per verificare i codici sui contenitori della raccolta del rifiuto residuo, per consegnare materiale informativo aggiornato sulla raccolta e per sostituire o consegnare contenitori per la raccolta.

Chi non avesse ricevuto la visita degli Informatori e tutti coloro che volessero maggiori informazioni hanno la possibilità di recarsi presso il Punto Ambiente il Lunedì dalle 14.00 alle 18.00 e il mercoledì e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Restano attivi i servizi di risposta telefonica al Customer Care Ambientale Iren al numero verde 800 212 607 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e all’indirizzo mail ambiente.emilia@gruppoiren.it.