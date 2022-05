Il Comune di Fiorano interviene in merito alle polemiche dei giorni scorsi su semafori e dissuasori in centro storico:

“Nel progetto di riqualificazione del centro storico di Fiorano erano previsti – e sono stati quindi installati – anche dei dissuasori mobili a scomparsa (i cilindri metallici a ostacolo del transito automobilistico), i quali serviranno per chiudere agilmente il centro storico durante gli eventi (come lo scorso “Obiettivo Zero” o lungo quelli del prossimo Maggio Fioranese).

La normativa prevede che quando i dissuasori sono attivi debbano essere segnalati ai veicoli tramite appositi semafori, che abbiamo visto impiantare nei giorni scorsi, appunto.

Come detto, tutto era già preventivato e i materiali erano stati consegnati al Comune da tempo, ma si è proceduto solo ora a compiere l’installazione definitiva perché occorreva che Enel terminasse prima il necessario allaccio elettrico, un intervento effettuato con ritardo.

Si è ritenuto, pertanto, di non apporre le colonne semaforiche fin dall’inizio solo perché nell’attesa dell’allaccio della corrente avrebbero potuto verificarsi furti di cavi o atti vandalici che li avrebbero danneggiati. Questa operazione non ha comunque richiesto la chiusura della strada.

Concludiamo – aggiunge il Comune – sottolineando che quindi quei semafori non sono posti per veicolare il traffico, ma solo da ausilio dei dissuasori durante eventi nel centro storico”.