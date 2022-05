Dopo i tavoli tematici di fine 2021, il progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” prosegue.

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, promuovono, da marzo a giugno, un ciclo di webinar (seminari informativi on line), dedicati alle imprese, su temi di grande attualità: opportunità offerte dalla Banda Ultra Larga, la rete 5 G, i nuovi servizi digitali e l’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale. La partecipazione è gratuita.

Il settimo appuntamento è in programma martedì 3 maggio (ore 15-17) sul tema “con la collaborazione della Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Relatore sarà l’esperto Paolo Lasagni, imprenditore e docente Unimore. Cosa rende unica la tecnologia 5G rispetto alle reti mobili attuali? la risposta nel seminario.

Gli operatori che si sono aggiudicati le licenze hanno incominciato lo sviluppo della rete 5G e dei servizi abilitati; ma cosa rende unico il 5G, rispetto alle reti mobili attuali? Forse proprio per questo è oggetto di fake news. Per una completa implementazione del 5g occorrerà del tempo, non solo per realizzare una copertura significativa del territorio ma anche per la standardizzazione delle applicazioni.

Argomenti:

Le caratteristiche del 5G: non è in senso stretto una nuova tecnologia di rete ma un ecosistema di soluzioni.

I principali ambiti applicativi e quando saranno possibili

Cosa succede in Italia

5G cosa è vero e cosa no

Iscrizione qui. Programmi e informazioni alla pagina web

Dopo l’iscrizione, sarà inviata una email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar.