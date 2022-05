Il Concerto di chiusura della stagione 2021 – 2022 del Centro VVV di Fiorano Modenese si terrà il 5 maggio alle ore 21

Sarà preceduto, alle ore 20.00 , da una performance delle allieve ed allievi del M° Gen Llukaci che si esibiranno con le coreografie delle ballerine della scuola di danza Balacè di Fiorano ed ispirate al tema della serata. Un’esibizione scelta per aprire il Concerto, ma anche per stimolare gli studenti di musica ad affrontare il pubblico ed imparare a controllare l’ansia da prestazione. Si vuole offrire l’opportunità agli allievi della scuola “Olindo Pistoni” di Sassuolo, di mostrare alle famiglie ed ai presenti il loro progressi in mesi di studio e dedizione.

Alle ore 21.00 avremo il piacere di ascoltare la soprano Antonella de Gasperi, il baritono Fabrizio Macciantelli, e i Maestri: Gen Llukaci al Violino, Denis Biancucci al Pianoforte e Claudio Ughetti alla Fisarmonica che ci intratterranno nel loro nuovo show che s’intitola “Cavalli di Battaglia”, ovvero il meglio dell’Operetta italiana e della musica di tutti i tempi.

Sarà come sempre un vero spasso farsi condurre dalle melodie di Morricone alle musiche balcaniche di Bregovic, inframezzate dai sorrisi che i due attori e cantanti ci susciteranno attraverso uno scheck piuttosto che in una ironica interpretazione dei brani più comici ed allegri del repertorio operettistico.

Con questo appuntamento si chiude la lunga stagione 2021 – 2022 del Centro Via Vittorio Veneto (Centro VVV) per dare appuntamento ai propri affezionati all’autunno prossimo, con i consueti giovedì al Centro.