Non finisce di stupire Franco Fumagalli, il tennista veterano di Modena, socio del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine. Dopo aver vinto nel 2021 i campionati europei Over 80 e aver ottenuto la medaglia di bronzo ai mondiali disputati lo scorso autunno a Maiorca, l’atleta, classe 1941, fondatore del noto negozio di abbigliamento Dress Uomo di corso Duomo a Modena, è stato tra i protagonisti del secondo posto che la nazionale italiana ha conquistato ieri negli Stati Uniti nei campionati mondiali ITF a squadre. La manifestazione si è tenuta dal 24 al 29 aprile sui campi del Coral Lakes Country Club in Florida, a nord di Miami.

La nazionale italiana ha preso parte alla manifestazione internazionale vincendo con grande margine il primo girone eliminatorio, dove gli azzurri erano stati inseriti nel gruppo assieme a Irlanda e Argentina. In entrambi i casi l’Italia ha vinto in scioltezza per 3-0, con il determinante apporto di Fumagalli: l’atleta modenese ha infatti battuto l’avversario dell’Eire Donald McGoldrick per 6-1 6-0 e a seguire il sudamericano Carlos Marcaccio per 6-0 6-1.

Le tre medaglie si sono decise attraverso lo svolgimento di un secondo triangolare, dove gli Stati Uniti l’hanno fatta da padrona battendo l’Italia 3-0 e la Gran Bretagna per 2-1. La differenza l’ha fatta però il successo che l’Italia ha ottenuto giovedì 28 aprile contro gli inglesi per 2-1. Franco Fumagalli contro gli yankees ha disputato due partite, sia nel singolo che nel doppio: dopo aver perso da Frederick Drilling 4-6 5-7, assieme al collega a Giancarlo Milesi si sono dovuti piegare di fronte alla coppia Ivo Barbic-Frederick Drilling 0-6 3-6. Il successo contro i britannici ha avuto il determinante apporto del veterano modenese, il quale ha sconfitto per 3-6 4-6 l’avversario di turno Henk Nijeboer.

Oltre a Fumagalli, hanno festeggiato l’importante risultato anche i compagni di squadra che erano, oltre al già citato Giancarlo Milesi, Vanni Argentini e Giuseppe Vento. “La nostra la possiamo definire una missione impossibile – commenta a caldo Franco Fumagalli – la Gran Bretagna era tra i favoriti e gli Stati Uniti hanno confermato sul campo tutto il loro potenziale. Si giocava su un campo verde molto difficile, dove le palle scorrevano velocemente. Siamo davvero soddisfatti della nostra prestazione”.