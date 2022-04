In ludoteca ‘Il Barone Rosso’ a Fiorano Modenese ci si prepara per la Festa della mamma. Martedì 3 maggio e giovedì 5 maggio 2022, dalle 17 alle 18.30, sono in programma due laboratori creativi per preparare un regalo speciale da donare alla mamma.

Martedì 3 maggio il laboratorio è dedicato ai bambini e alle bambine dalla prima alla terza elementare, mentre giovedì 5 maggio tocca ai ragazzi e alle ragazze dalla terza elementare alla prima media.

Per partecipare ai laboratori occorre iscriversi, scrivendo alla mail ludoteca@fiorano.it o telefonando al numero 0536 833414, lunedì-martedì-giovedì dalle 16 alle19 e sabato dalle 9 alle 13.

I laboratori sono gratuiti, ma occorrerà poi fare la tessera della ludoteca che consente anche di prendere in prestito a casa propria tanti interessanti giochi.