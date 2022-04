La segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri reggiani è giunta nel tardo pomeriggio di lunedì scorso quando un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica e solo parzialmente vestito, senza alcun motivo ha iniziato ad importunare i clienti di un locale pubblico ed alcuni passanti. Il fatto è stato accertato da una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, intervenuta su disposizione dalla stessa Centrale.

I militari, infatti, nei pressi del locale, hanno trovato l’uomo in abiti estremamente succinti che, alla loro vista, ha dato in escandescenze aggredendoli e mostrando i genitali. Tutto accaduto alla presenza di alcuni cittadini abitanti in zona. Con non poca fatica i militari sono riusciti ad immobilizzarlo, facendolo rivestire e accompagnandolo prima al Pronto Soccorso di Reggio Emilia per le necessarie terapie e poi, una volta riportato alla calma, in Caserma per gli adempimenti di legge. Concluse le formalità, quindi, ipotizzando a carico dell’uomo i reati di atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale, la vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia che ora dovrà concludere le indagini riferendone gli esiti al Giudice affinché questo venga messo nelle condizioni di valutare le sue reali responsabilità.