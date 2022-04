‘La giovinezza è sopravvalutata’. Questo il titolo dello spettacolo di e con Paolo Hendel che sarà in scena il 4 maggio, alle ore 21, al Teatro Duse di Bologna.

Il monologo, tratto da libro ‘La giovinezza è sopravvalutata. Il manifesto per una vecchiaia felice’ (Rizzoli, 2018), scritto da Hendel insieme a Marco Vicari, con il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini, si avvale della regia di Gioele Dix.

Con il suo talento comico surreale e travolgente, Hendel offre al pubblico una confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni di ordine filosofico e pratico sulla dipartita. Così, paure, debolezze e gli errori di gioventù sommati a quelli della maturità diventano un’occasione di gioco e di autoanalisi in cui ciascuno si rispecchia con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, per sciogliere poi la riflessione su noi stessi in una risata liberatoria.

Biglietti da 16,00 a 27,00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket