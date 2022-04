Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 aprile sono stati pubblicati i decreti di indizione di cinque Referendum popolari abrogativi in materia di giustizia, e convocazione dei relativi comizi, per il giorno di domenica 12 giugno 2022. Per dichiarare la propria disponibilità, chi è già iscritto all’albo scrutatori può compilare il modulo facilmente rintracciabile sul sito del Comune di Fiorano.

Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore: i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali. Coloro che saranno nominati dalla Commissione elettorale riceveranno la notifica nel rispetto delle modalità e dei tempi di legge.

Il modulo può essere consegnato negli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì di chiusura al pubblico) dalle 8.30 alle 12,30, giovedì anche il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, inviato all’indirizzo email anagrafe@fiorano.it o PEC demografici@cert.fiorano.it entro il giorno 11 maggio 2022.

Per qualsiasi informazione chiamare il numero 0536-833223 dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.