La scorsa notte personale della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, ha fermato in zona Crocetta una cittadina straniera di anni 27 che, da accertamenti in banca dati, è risultata destinataria di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, per reati contro il patrimonio. Gli agenti, al termine delle formalità di rito, hanno accompagnato la donna presso la Casa Circondariale di Modena, dove dovrà espiare una pena di mesi 3 di reclusione.



