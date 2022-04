I Comuni di Maranello e Fiorano Modenese in collaborazione con il CEAS Cà Tassi promuovono un ciclo di iniziative e attività sul tema della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti: una serie di incontri e laboratori per favorire la creatività e stimolare ad immaginare e pensare usi alternativi per oggetti e materiali che normalmente vengono considerati scarti o rifiuti. I laboratori sono pensati per bambini accompagnati da adulti e non richiedono particolari competenze. L’iscrizione è obbligatoria.

Primo appuntamento sabato 7 maggio alle ore 15 alla Sala “Scaramelli” di Maranello con lo spettacolo teatrale “Circolare, please! L’amore ai tempi dell’economia circolare”, seguito dal laboratorio di recupero creativo a cura del Centro del riuso intercomunale.

Seguiranno domenica 15 maggio alle 15 alla Sala Civica “Le Nuvole” di Gorzano di Maranello il laboratorio sul riutilizzo della plastica, domenica 22 maggio alle 16,30 al Parco “G. di Vittorio” di Fiorano Modenese un laboratorio di costruzione di giochi.

Lunedì 30 maggio alle 20,30 alla Sala Civica “Le Nuvole” di Gorzano una serata sulla riduzione degli sprechi alimentari, per chiudere lunedì 6 giugno alle 20,30 alla Sede AVF di via Cameazzo a Fiorano Modenese con uno show cooking per imparare l’arte di riusare gli avanzi in cucina.

Informazioni sui siti dei Comuni di Maranello e Fiorano Modenese.