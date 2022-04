Con la proiezione di “La scelta di Anne – L’Événement” opera seconda della 42enne regista, sceneggiatrice, giornalista e scrittrice francese Audrey Diwan in programma giovedì 28 aprile alle 20.30 alla Sala Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola, prosegue la 16esima edizione del Nonantola Film Festival, organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA. Ingresso gratuito con obbligo di Green Pass e mascherina Ffp2, inizio alle 20.30.

Il film della Diwan – adattamento cinematografico del romanzo ‘L’evento’ della scrittrice francese Annie Ernaux – ha vinto l’anno scorso il Leone d’oro alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2022 si è aggiudicato il premio come Miglior Film e il premio per Miglior Attrice ai Lumiére, il premio come Miglior Promessa Femminile ai César.

Nel cast, guidato da Anamaria Vartolomei nella parte della protagonista, tra gli altri anche Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis e Fabrizio Rongione.