Terzo e ultimo passaggio nella città di Modena per l’edizione 2022 del festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna: giovedì 28 aprile (inizio alle ore 21:30) La Tenda ospiterà il concerto di Lisa Manara (voce) e Aldo Betto (chitarra). Una serata dedicata a quattro donne che hanno lasciato il segno sia nella musica che nella lotta per i diritti civili: Nina Simone, Miriam Makeba, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, La Tenda di Modena e l’Associazione Culturale Muse. Biglietti: prezzo intero euro 12; ridotto 10.

Il duo che affianca la voce di Lisa Manara e la chitarra di Aldo Betto è già ben rodato e ha trovato una sua dimensione estetica che si può riassumere nella trinità blues-afro-pop. Ora, con un programma musicale che si focalizza sulle canzoni di Nina Simone, Miriam Makeba, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara, quelle declinazioni della black music vengono illuminate a luce radente, con l’aggiunta di una nota world.

Lisa Manara, nata nel 1992 a Sesto Imolese, viene avviata alla musica sin da bambina. Si avvicina al canto moderno dall’età di 14 anni e nel 2010 inizia a esibirsi con gli imolesi Figli di Muddy. La sua voce potente e graffiante è particolarmente congeniale per il blues e il soul (ma anche per il pop, come ha dimostrato con la sua partecipazione da corista al tour 2018 di Gianni Morandi), ma la Manara entra progressivamente anche nel mondo del jazz, sia frequentandone il circuito live che studiando con Bob Stoloff, Tiziana Ghiglioni, Maurizio Giammarco.

Aldo Betto è stato convocato con la sua chitarra da artisti del calibro di Massimo Bubola, Patrizia Laquidara, Mina e Celentano… Ma oltre a questa sua attività di sideman di qualità ha poi dato vita a suoi progetti, come la band Jalum, i Try, il Quartetto Desueto. Si fa ascoltare in numerosi festival blues e soul, e collabora anche con James Thompson e Giacomo Da Ros. Tra le sue esperienze più recenti si segnalano quelle col chitarrista jazz Marco Bovi e il trio con Blake C.S. Franchetto e Youssef Ait Bouazza, ovvero i Savana Funk.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656 – e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it Indirizzi e Prevendite: La Tenda, Viale Monte Kosica 95/S. Biglietteria serale dalle ore 20:30: tel. 338 2273423. Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it; Centromusica, tel. 059 2034810 (lun-ven ore 10-13), latenda@comune.modena.it, www.comune.modena.it/latenda. Prevendita on-line: www.crossroads-it.org