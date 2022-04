Sono già aperte le iscrizioni al worshop gratuito “Comunicare con creatività” con Diego Fontana in programma sabato 7 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Lumen, col sostegno dell’amministrazione comunale, è rivolto a chiunque lavori nel mondo della comunicazione. In particolare a grafici, art director, illustratori, copywriter, social media manager e produttori di contenuti. Ma è utile anche a studenti, docenti e appassionati al tema della comunicazione, della pubblicità e del visual design in genere.

Come faccio quando proprio non mi viene nessuna idea? Esistono dei metodi per migliorare le facoltà creative? Qual è il rapporto tra creatività e comunicazione? Il workshop risponde a questi interrogativi e propone tre percorsi pratici per sviluppare idee efficaci nell’ambito della comunicazione e del visual design, per comunicare meglio in ogni contesto e declinare le idee su ogni mezzo e canale: dal poster al post, dalla grafica alla scrittura. Nessuna competenza né cultura tecnica richiesta. Il workshop è infatti pensato sia per principiante assoluto sia per il professionista.

I posti sono limitati, l’iscrizione gratuita con obbligo di green pass. Per info e iscrizioni: info@casacorsini.mo.it

Diego Fontana è direttore creativo, docente e autore. Dal 2008, come copywriter, realizza progetti per tv, stampa, radio e web per clienti nazionali e internazionali. Ha collaborato con realtà come Sky e Rai, per i quali ha ricevuto premi e riconoscimenti.

È docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva presso l’Istituto Europeo di Design e di tecniche pubblicitarie presso l’università IULM. Ha pubblicato i libri #DigitalCopywriter e SCREEN per Franco Angeli e L’atlante delle parole, per Ediciclo Edizioni. Tiene abitualmente corsi, workshop e seminari.