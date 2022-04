Questa mattina il sindaco Francesco Tosi e della vicesindaco Morena Silingardi hanno accolto, presso la Pista Racing Mini Car Jody Scheckter di Spezzano, le moto Guzzi degli appassionati di #ripartiamoda100, il tour organizzato dal Moto Velo Club Lecco 1922, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio della rete di ‘Città dei Motori’, per festeggiare i 100 anni del club e la passione per il celebre marchio delle due ruote.

#Ripartiamoda100 è una sorta di giro d’Italia su due ruote, che da Mandello del Lario (dove ha sede Moto Guzzi) alla Sicilia e ritorno (4.400 km), in 10 giorni, porterà i motociclisti del Moto Velo Club a fare tappa nelle città della rete Anci ‘Città dei Motori’, a cui anche il Comune di Fiorano aderisce, tutte collegate al mondo dei motori, alla passione e all’eccellenza italiana in questo campo.

A Fiorano Modenese è stata scelto per l’accoglienza ufficiale del tour il mini autodromo Jody Scheckter di Spezzano, un luogo simbolo della passione motoristica del territorio, che richiama da anni, migliaia di appassionati da tutta Europa, per cimentarsi in gare ufficiali di automodelli. Un mondo quello dell’automobilismo in miniatura che ha nella pista di Fiorano uno dei suoi riferimenti principali a livello nazionale e non solo, sia per la qualità del tracciato, sia per i servizi che l’impianto offre, a partire dalla ristorazione, oltre che per la passione di chi l’ha gestita in passato e la gestisce ora.