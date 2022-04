Domenica 24 aprile (ore 16.00) ultimo appuntamento della rassegna Allegro con Spirito al Centro Mavarta con il concerto del trio Three for Jazz composto da Elena Rosselli (voce), Gregorio Ferrarese (contrabbasso) e Paolo De Matteis (pianoforte). L’evento si intitola “Jar of Jazz. Racconti di Musica e Vita” e presenta brani, tra gli altri, di Toots Thielemans, Ralph Towner, Carlos Jobim, Chico Barque, Kenny Wheeler, George Shearing, Burt Bacharach, Mario Laginha.

Elena Rosselli svolge da anni un’intensa attività concertistica adattandosi con duttilità a diverse formazioni, dai piccoli ensemble a big band e orchestre di svariati organici e affrontando molteplici repertori che spaziano dal jazz alla bossanova, fino alla musica contemporanea e all’improvvisazione libera.

Gregorio Ferrarese si cimenta in vari generi musicali e con formazioni diverse che vanno dal jazz al rock/pop e metal.

Paolo De Matteis, dopo un passato in diverse formazioni rock, oggi insegna pianoforte jazz, teoria e solfeggio, composizione e improvvisazione.

Allegro con Spirito è un’iniziativa del Corpo Filarmonico di S.Ilario sostenuta e promossa dal Comune di Sant’Ilario d’Enza. Il recupero del concerto rinviato il 27 marzo con il Duo QuattroNove è stato programmato per l’8 maggio (ore 18.00) nell’ambito della Primavera Musicale santilariese.

Ingresso a offerta libera (con misure anti-covid vigenti).

Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858 – centroculturale@mavarta.it