“Pane e petrolio”, una coproduzione Teatro delle Ariette e Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, sarà in scena per ben tre serate al Teatro Betti di Casalecchio il 27, il 28 e il 29 aprile alle ore 20:30.

Il progetto è nato dall’incontro umano e artistico tra Luigi Dadina, Paola Berselli e Stefano Pasquini e ripercorre le loro radici, in un omaggio al mondo contadino e operaio di cui continuano a portare i segni, negli occhi, nella voce, nel corpo, nelle mani e, come dicono loro, soprattutto nella testa. Il pane, la terra, la campagna di Paola Berselli e Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette si confrontano con le raffinerie, le piattaforme, le ciminiere e i fumi velenosi della Ravenna di Luigi Dadina del Teatro delle Albe.

In scena loro stessi, le loro storie, le loro esperienze di vita. La cucina è al centro di questo lavoro che crea un quadrilatero di racconti biografici, momenti e parole d’infanzia mentre si muovono grembiuli e mattarelli, fornelli e tegami, la sfoglia da tirare e taglieri da riempire, tra pentole che sbuffano fumi profumati e nostalgie. La dimensione della tavola come rituale sociale collettivo e condiviso, dedicando questo lavoro a Pier Paolo Pasolini e alla sua capacità di vedere in anticipo la distruzione del mondo contadino e l’omologazione del mondo consumistico.

La scena diventa uno spazio intimo e condiviso con gli spettatori: un grande tavolo attorno al quale si muoveranno per preparare il cibo che poi gli spettatori mangeranno insieme come in un rito laico di memoria e nuova comunità.

Prenotazione obbligatoria (spettacolo con cena a numero di spettatori limitati)

biglietto unico: 25 €

ACQUISTO ONLINE I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e presso tutti i punti vendita Vivaticket, tra cui Bologna Welcome (Piazza Maggiore, 1/e); Zamboni53 Store (Via Zamboni, 53/c); i punti d’ascolto delle Ipercoop Centro Borgo, Lame, Nova. Elenco completo dei punti vendita su www.vivaticket.it

PRENOTAZIONI È possibile prenotare i biglietti telefonicamente allo 051/570977 o via e-mail all’indirizzo biglietteria@teatrocasalecchio.it nei giorni e orari di apertura.

APERTURA BIGLIETTERIA Mercoledì, venerdì e sabato dalle 15:30 alle 18. Nei giorni di spettacolo dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 19.30 fino a inizio spettacolo.