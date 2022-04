La festa della Liberazione in piazza e tra i monumenti commemorativi del territorio, ma non solo. Dopo due anni di limitazioni alle celebrazioni che ricordano la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ritornano, come da tradizione, gli appuntamenti della Memoria nel cuore di Campogalliano. Tuttavia, la fine delle disposizioni più stringenti contro il Covid-19 consentirà quest’anno iniziative anche in trasferta, tra le quali spicca il ripristino del Viaggio della Memoria a Roma.

Slittato a mercoledì 27 aprile, per possibili disagi causati dallo sciopero generale di venerdì 22 aprile, il tradizionale appuntamento con l’omaggio delle scuole ai Caduti; resta tuttavia invariato il programma della giornata. Alle ore 10 prenderà avvio l’itinerante tributo delle classi V presso: il Monumento alla Resistenza di via Roma, il Sacrario ai caduti delle due guerre presso il cimitero, il murale della scuola primaria e il cippo di via Albone. Alle ore 11, davanti alla lapide commemorativa dei Caduti, in piazza Vittorio Emanuele II, si svolgerà un momento di letture, poesie e testimonianze a cura degli studenti della scuola secondaria. Questi stessi itinerari saranno percorsi sabato 23 aprile dalle autorità, dai membri dell’Anpi, dall’associazione dei Combattenti e dei Reduci e dai cittadini; punto di partenza sarà il Municipio alle ore 10.

Lunedì 25 aprile è in programma la “Pedalata popolare cicloidi”, manifestazione che riguarderà tutta la provincia di Modena. Alle ore 14.30, in piazza Vittorio Emanuele II, è in programma il ritrovo e poi la partenza per i ciclisti campogallianesi con tappe nelle frazioni di Saliceto Buzzalino e Panzano. Il punto di arrivo e di ristoro sarà il circolo A. Goldoni presso i laghi Curiel.

Da sabato 7 a lunedì 9 maggio ritorna per la comunità campogallianese il Viaggio della Memoria, quest’anno nella città di Roma. Ottanta i partecipanti tra adulti e ragazzi (per i quali la partecipazione è gratuita). Dopo l’ultimo itinerario a Norimberga nel 2019, e lo stop dei due anni successivi determinato dalla crisi epidemiologica da Covid-19, quello nella capitale segnerà la ventesima edizione del Viaggio che dal 2000 (anno della legge del 20 luglio n. 211 che istituisce il Giorno della Memoria) consente a generazioni di campogallianesi di recarsi in alcuni luoghi simbolo della Shoah. Nell’arco dei tre giorni il gruppo, accompagnato dalla sindaca Paola Guerzoni, avrà l’opportunità di visitare i monumenti, i palazzi e i quartieri di Roma, al centro delle principali vicende storiche legate alla persecuzione del popolo ebraico da parte delle forze nazifasciste. Previsti appuntamenti a palazzo Venezia, all’Altare della Patria e visite guidate al Museo Ebraico, alle sinagoghe e al Ghetto. L’iniziativa, finanziata da un bando regionale dedicato ai viaggi della Memoria e organizzata in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena.

L’ultimo evento in programma è il ritorno di “SENZETÀ Generazioni Resistenti”, gita gratuita per ragazzi e ragazze e le loro famiglie. Meta dell’edizione 2022 sarà il Parco storico di Montesole (Marzabotto, BO) con un percorso che toccherà alcuni dei luoghi dell’eccidio di Monte Sole, in cui operò la Brigata Partigiana Stella Rossa. La partenza è prevista alle 8.30 dal piazzale di Villa Bi in via Mattei 11-13. Per partecipare occorre iscriversi gratuitamente inviando una mail a lavilla@comune.campogalliano.mo.it o chiamando il numero 059851008.