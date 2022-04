Proseguono a Maranello gli incontri di quartiere: un appuntamento consolidato che vede il sindaco e gli assessori confrontarsi con i residenti del capoluogo e delle località, occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la comunità e per lo sviluppo del territorio e opportunità di dialogo tra gli amministratori e i cittadini. Gli incontri, nel corso dei quali saranno illustrati i principali interventi previsti sul territorio, si svolgono tutti alle 20.30.

Dopo il primo appuntamento dedicato a Maranello Centro, questa settimana è la volta di Torre Maina e Pozza. Per Torre Maina l’incontro con i residenti è previsto mercoledì 20 aprile al Campo Sportivo Minghelli, per Pozza venerdì 22 aprile nel salone parrocchiale della Chiesa.