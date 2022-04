Dopo due anni di celebrazioni segnate dai lockdown e dal contrasto al Covid19, il programma solierese per la Festa della Liberazione ha un profumo di rinascita collettiva, legato a quell’elemento identitario che è il ritrovarsi insieme.

Nel programma predisposto dal Comune di Soliera insieme all’ANPI, all’Istituto Storico di Modena, alla Fondazione Fossoli e alla Fondazione Campori, spicca lunedì 25 aprile il ritorno del tradizionale giro in bicicletta per la deposizione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti. Il ritrovo e la partenza saranno al Parco della Resistenza, intorno alle 14.

Al rientro, alle 18, sotto il portico del Castello Campori, verrà inaugurata una targa in ricordo del rastrellamento dell’8 giugno 1944. Interverranno il sindaco Roberto Solomita, il presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti e la ricercatrice Roberta Mira, con la partecipazione del Corpo bandistico Bruno Lugli.

Il cartellone di iniziative prevede anche nella serata di venerdì 29 aprile, alle 20.45, presso Habitat, in via Berlinguer 201, la proiezione gratuita del docufilm “Bella Ciao – Song of Rebellion” di Andrea Vogt. Il film racconta la vera storia della canzone nata come inno antifascista dei partigiani italiani e diventato un canto di libertà in tutto il mondo, attraverso le stratificazioni musicali di una partitura misteriosa, oggi patrimonio collettivo dell’umanità. Ingresso con green pass e mascherina Ffp2.

Domenica 24 aprile, a partire dalle 9, il bocciodromo di piazzale Loschi sarà teatro della gara di bocce 38° Trofeo commemorativo della Resistenza.

Per maggiori informazioni sul programma: 059.568545.