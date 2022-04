È intitolata ad Alberto Setti, il giornalista sanfeliciano scomparso nel 2020, l’ottava edizione del Torneo di Primavera di calcio che si svolgerà a San Felice sul Panaro lunedì 25 aprile, presso lo stadio “Bergamini”.

A fronteggiarsi in due gironi saranno otto tra le migliori squadre under 13 italiane: Inter, Modena, Parma, Spal, Juventus, Sassuolo, Bologna, Süd Tirol. Organizzano l’Us San Felice, Pro Loco e Comune di San Felice sul Panaro. Con il 1° Memorial Alberto Setti si vuole anche ricordare l’impegno per lo sport che ha caratterizzato tutta la vita di Alberto, prima come atleta e poi come allenatore e preparatore dei giovani portieri sanfeliciani. Alle 19, dopo le premiazioni, si proseguirà con “After match with di set”, aperitivi, cocktail e musica con i giovani sanfeliciani. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti covid.