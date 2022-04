Dopo i tavoli tematici di fine 2021, il progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” prosegue.

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, promuovono, da marzo a giugno, un ciclo di webinar (seminari informativi on line), dedicati alle imprese, su temi di grande attualità: opportunità offerte dalla Banda Ultra Larga, la rete 5 G, i nuovi servizi digitali e l’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale. La partecipazione è gratuita.

Il sesto appuntamento è in programma mercoledì 20 aprile (ore 15-17) sul tema “Cybersecurity: meglio pensarci prima” con la collaborazione della Camere di commercio di Bologna. Relatore sarà l’esperto Giovanni Perteghella.

L’incontro si rivolge alle imprese interessate ad argomenti di “sicurezza dei dati”.

La sempre maggiore diffusione di Internet e la sua pervasività nel nostro modo di comunicare e interagire pone infatti in primo piano il tema della sicurezza informatica. Senza farsi prendere dal panico, è opportuno per un’impresa comprendere quali sono gli strumenti/metodologie, le tecnologie, le modalità operative e i comportamenti per limitare il rischio della perdita o della sottrazione del dato a un valore accettabile.

Nel webinar sarà possibile capire quali sono le principali minacce e vulnerabilità a cui le aziende sono quotidianamente esposte, le buone pratiche da seguire e le soluzioni tecnologiche disponibili per aumentare la sicurezza dei dati in azienda.

Per iscriversi compilare il modulo on line al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_7pwYLYzyRUONyVDwIPrtBQ

Dopo l’iscrizione, il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione il giorno precedente al webinar.

Gli incontri formativi on line proseguiranno poi nel mese di maggio: martedì 3 (ore 15-17) su “Reti e Servizi 5G per le imprese”. Poi mercoledì 11 (ore 10-12) “Green e digitale” e infine il 19 (ore 15-17) ancora su Cybersecurity.

Programmi dettagliati, informazioni e iscrizioni alla pagina web: https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/infrastrutture/seminari?fbclid=IwAR2KRrzlU7D1cE4_I30wVnr40zGiuKJn8Xc5BL_PKAVeVxFLEHDwSPar7ag