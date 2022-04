Nel corso della settimana in cui ricorrono le celebrazioni per la Liberazione, ritorna al Betti l’ensemble bolognese Saveria Project, già ospite nel mese di novembre con l’istallazione in realtà aumentata che ha permesso al pubblico di entrare virtualmente nella stanza del partigiano Remo, anticipando così lo spettacolo “La stanza di Remo”. Mercoledì 20 aprile alle ore 21 il sipario del teatro si apre su quella stessa stanza, attorno alla quale si snodano le vite di tre attori, che stanno scrivendo uno spettacolo chiedendosi cosa voglia dire vivere senza essere indifferenti, e quella di una giovane attivista afrodiscendente.

L’evento è realizzato con il contributo di Emilia Romagna Teatro Fondazione, A.N.P.I. comitato provinciale di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Giovedì 21 aprile alle ore 10:30 replica per le scuole.

SAVERIA PROJECT è un collettivo fondato a Bologna da Giulia Valenti, Luca Carboni, Stefano Moretti e Alessandra Farneti. Il gruppo lavora sull’intersezione tra linguaggio audiovisivo e scrittura teatrale, con un forte interesse per la rappresentazione della realtà e l’osservazione della società contemporanea.

