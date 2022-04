Con il week end pasquale riprende la programmazione della Pinetina di Vezzano, un parco molto amato dai reggiani, che dallo scorso anno la Uisp di Reggio Emilia ha rilanciato con un nuovo look e lo slogan “Natura in movimento” pensandolo come contenitore di iniziative di carattere culturale, sportivo e musicale che vede anche il sostegno di Emilbanca.

Sabato 16 Aprile si è aperta ufficialmente la stagione 2022 con l’apertura al pubblico del Chiosco, mentre la grande festa di inaugurazione è attesa per il lunedì di Pasquetta. Un’intera giornata (10:00-19:00) dedicata in particolare a bambini e famiglie con gli animatori dei Giochi Tradizionali Uisp, il Tiro con l’arco storico e gli amici di “Sirio. Custodi per la coda”, un’associazione che si occupa di pet therapy che dalle 15 alle 18 accompagnerà i bambini per sperimentare la relazione con il cane e provare insieme giochi e percorsi in compagnia di Memole, uno dei cani dell’associazione.

PROSSIMI EVENTI

Sabato 23 alle 17 è prevista la liberazione dei ricci a cura dei volontari del centro recupero animali del Rifugio Matildico. Domenica 24 Aprile alle 11:00 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica realizzata dal gruppo di “Obbiettivo Natura” per raccontare gli “Abitanti della Pinetina”, che saranno visibili in un allestimento permanente sulla parete esterna del centro visite del parco. Diciassette suggestivi scatti fotografici raccontano la vita del parco ritraendo gli abitanti più rappresentativi e affascinanti dell’area dove vivono liberi daini, caprioli e alcuni esemplari di mufloni, ma è possibile trovare anche gufi, poiane, scoiattoli, cinghiali e il lupo dell’Appennino.

Dal mese di maggio tante iniziative dedicate all’attività fisica nel parco: camminate in ambiente, gara di trail, corsi di yoga e pilates, tree climbing per i bambini ma anche eventi dedicati all’arte e alla cultura così come al gioco e all’educazione ambientale con un solo obiettivo: avere sempre nuovi stimoli per vivere il parco in un ambiente protetto per le famiglie, ma ricco di opportunità per tutti.

Per la seconda parte dell’estate il palinsesto della Pinetina prevede idee ed eventi legati a musica, danza e teatro che troveranno nella splendida cornice del parco una nuova veste per fondersi e dialogare con la natura circostante, inclusi le decine di pavoni e daini che popolano la Pinetina insieme agli altri animali della fattoria.

Tra gli appuntamenti di maggio e giugno nel programma della Pinetina (da seguire sul sito www.lapinetinadivezzano.it e sui social) ci sono la seconda edizione della mostra artistica in plein air “Wow. Scultori e pittori in Pinetina”, lo spettacolo delle scuole di danza Uisp “Il carnevale degli animali”, la rassegna serale di audiovisivi “I mercoledì dell’Avventura” in collaborazione con Avventure nel Mondo, la Festa di Ripuliamoci e l’appuntamento mensile con la pet therapy.

TANTE OPPORTUNITA’ IN UN PARCO A MISURA DI FAMIGLIA

La Pinetina è un parco a misura di famiglia, ma non solo. All’interno dell’area si trova una piccola fattoria con daini, asini, pavoni e altri piccoli animali e dispone aree gioco e pic nic con il servizio del Chiosco della Pinetina aperto nel weekend.

Tra i servizi e le opportunità che offre il parco ci sono invece visite ed escursioni guidate, laboratori didattici e attività di educazione ambientale per scuole e campi estivi e la possibilità di organizzare piccoli eventi privati come corsi di formazione per piccoli gruppi e feste di compleanno con attività di animazione (prenotazioni al 342 8404855).

Per scoprire il parco sono disponibili tre facili sentieri escursionistici a cui si aggiunge la ciclopedonale del Crostolo che collega la città al parco. Per info: 0522 267220 – lapinetina@uispre.it