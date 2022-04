Per un intervento di rinnovo della rete idrica, è decisa una modifica della viabilità in via del Canaletto – da via Statale a via Garibaldi – dal 19 aprile al 13 maggio. Le disposizioni seguiranno due fasi. Prima fase: chiusura stradale con divieto di transito tra via Statale e strada ingresso Piazza delle Rose. Seconda fase: istituzione di senso unico alternato tra l’ingresso in Piazza delle Rose e via Garibaldi.

Sempre per lavori sulla rete idrica, previsto restringimento stradale (con senso unico alternato) e istituzione limite di velocità a 30 km/h, in via S. Caterina da Siena n.26 dalle 8.00 alle 18.00 nella giornata del 21 aprile.