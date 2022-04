Fondazione GRADE Onlus, in collaborazione con il Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande propone uno spettacolo di alto livello, un viaggio tra grandi cantautori e maestri della letteratura, giovedì 28 aprile, alle ore 21.

Giulio Casale sarà protagonista di “Lettere da lontano”, un concerto-reading tra canzoni e letture: per la parte letteraria saranno proposti brani di autori quali Hemingway, Brodskij, Kafka, Pasolini, Mariangela Gualtieri, Houellebecq. La parte cantautorale vedrà brani autografi di Casale e tributi a maestri quali Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Franco Battiato.

Giulio Casale ha una lunga tradizione di spettacoli condotti in solitudine: voce e chitarra, verrebbe da dire, ma in realtà c’è molto di più. Anche la parola letta o recitata entra in scena, creando un’alternanza tra musica e teatro. Classe 1971, Casale è cantautore, attore, musicista e scrittore. Gli inizi della sua carriera sono negli anni ’90, come leader degli Estra. Grazie alla singolarità e la bellezza dei suoi testi gli Estra si impongono nella scena rock alternativa italiana. Nel 2004 Casale si avvicina al teatro canzone, dapprima partecipando al Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber di Viareggio, e poi portando in scena “Polli d’allevamento” di Gaber e Luporini che gli varrà il Premio Endriguez per il miglior spettacolo teatrale 2007.

Per lo spettacolo del 28 aprile la prenotazione è obbligatoria. Accesso con super green pass e mascherina FFP2. Ingresso € 12. Per informazioni: Fondazione GRADE Onlus, tel. 0522 295059, info@grade.it; Teatro De Andrè 0522 1880040, 334 2555352.

L’evento sosterrà la raccolta fondi GRADE “Ricerca o non ricerca?” per finanziare 2 importanti studi sui linfomi (Foll19 e Previd), che potranno introdurre innovativi protocolli terapeutici a livello nazionale.