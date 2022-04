É fissata a martedì 10 maggio 2022 la scadenza per presentare la domanda di partecipazione al bando indetto da ASP per l’assunzione di sei infermieri a tempo pieno e di quattro infermieri a tempo parziale. Il personale richiesto sarà assegnato al servizio presso le tre case residenza per anziani gestito da ASP Comuni Modenesi Area Nord.

Tra i requisiti per l’ammissione alla selezione sono richiesti una laurea in infermieristica o un titolo equipollente, l’iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri, il possesso di una patente di categoria B e idoneità piena e incondizionata alle mansioni.

Gli interessati dovranno compilare la domanda solo ed esclusivamente online collegandosi al sito dell’ente www.aspareanord.it. Sullo stesso sito è presente il bando completo con tutte le indicazioni per partecipare alla selezione.