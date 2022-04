Il CLA – Centro Linguistico di Ateneo di Unimore offre agli studenti la possibilità di poter partecipare al Progetto “Tandem”.

“Tandem” è probabilmente il sistema più antico del mondo per imparare una lingua straniera, si tratta di una forma di apprendimento libero in cui studenti di lingua madre diversa si esercitano in coppia con lo scopo di migliorare le rispettive conoscenze linguistiche e culturali.

L’opportunità per sperimentare il “Tandem” è offerta dalla presenza presso Unimore degli studenti stranieri provenienti dai paesi dell’Unione Europea ed extra UE che partecipano ai programmi di scambio internazionale, quali ad esempio Erasmus+, Marco Polo, Turandot.

“In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato- afferma la Direttrice del CLA prof.ssa Franca Poppi – la conoscenza delle lingue è ormai diventata uno strumento imprescindibile per la formazione individuale e per le prospettive lavorative future. Per questa ragione il CLA ha ritenuto opportuno offrire agli studenti, accanto ai corsi di lingue straniere, anche un’occasione meno formale per arricchire le proprie competenze e contribuire nel contempo a consolidare la socializzazione e l’apertura verso le lingue e le culture diverse dalla propria”.

Imparare una lingua straniera in “Tandem” è un modo interculturale di imparare che si basa su due principi importanti: la reciprocità – ogni studente deve essere in grado di offrire al partner un supporto linguistico e culturale adeguato alle sue esigenze ed i due studenti partner devono destinare lo stesso tempo a ognuna delle due lingue e devono poter trarre lo stesso beneficio dalle attività programmate; l’apprendimento autonomo – ogni studente è responsabile del proprio processo di apprendimento e determina autonomamente i propri obiettivi e metodi, che raramente coincidono con quelli del partner. Ognuno dei due partner si mette a disposizione dell’altro quale “esperto” della propria lingua e cultura, uno vero scambio alla pari.

Al progetto Tandem possono prendere parte tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio di Unimore. Per partecipare l’interessato dovrà compilare il modulo “Progetto Tandem” e trasmetterlo via e-mail a corsi.italiano@unimore.it.

Sarà il CLA- Centro Linguistico di Ateneo a provvedere nel fare gli abbinamenti e dopo la formazione delle coppie di lavoro, gli studenti potranno iniziare la loro attività in modo autonomo. Le richieste verranno soddisfatte a seconda della disponibilità offerta dagli studenti stranieri presenti.

Per scaricare il modulo di partecipazione, consultare la sezione apposita sul sito web del CLA (www.clamore.unimore.it)