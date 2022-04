Nella serata di ieri al centro sociale Orologio gli assessori alla Legalità, Nicola Tria e alla Partecipazione Lanfranco De Franco hanno incontrato i coordinatori dei 32 Gruppi di controllo di comunità per un aggiornamento sul lavoro dei Gruppi stessi e per illustrare la proposta della giunta comunale per l’istituzione delle Consulte di Quartiere.

“A quasi otto anni dalla scomparsa, per normativa statale, delle Circoscrizioni, a Reggio Emilia i gruppi di controllo di comunità stanno svolgendo un ruolo importante di dialogo e informazione tra cittadini e Amministrazione, a partire dalla sicurezza ma allargandosi spesso ai temi delle manutenzioni, della mobilità e in generale sulle questioni più impattanti per la vita di quartiere – hanno affermato i due assessori comunali – La proposta presentata di istituzione delle Consulte, come luoghi di rappresentanza delle istanze territoriali e supporto alla programmazione delle politiche comunali, ha l’obiettivo di ricreare luoghi di partecipazione e confronto in cui anche i Gruppi di controllo di comunità avranno un ruolo e una voce importanti che permetteranno loro di proseguire anche in questa nuova sede il prezioso lavoro svolto in questi anni”.

La proposta completa di Regolamento istitutivo delle Consulte verrà presentata nelle prossime settimane in Commissione consiliare.