Al via da mercoledì 13 aprile le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anticovid-19, come da indicazioni ministeriali dedicata agli over80 e ai soggetti fragili con età compresa tra i 60 anni (compiuti) e i 79 anni, nonché agli ospiti delle Cra ed Rsa. Sono esclusi coloro che hanno contratto il covid dopo la prima dose di richiamo ‘booster’. Si ricorda che si considerano soggetti fragili o vulnerabili tutti coloro che sono rientrati in tale categoria nelle precedenti fasi della campagna vaccinale anticovid.

Nel territorio dell’Azienda USL di Bologna la platea a cui si rivolge l’offerta della quarta dose è di circa 87.000 persone ovvero i soggetti delle predette categorie che hanno già maturato o matureranno entro la fine di aprile 120 giorni dall’ultima puntura.

I canali a disposizione per prenotare la quarta dose sono: gli sportelli CUP, le farmacie con punto CUP, il numero verde 800 884888 (lun-ven: 7.30-17.30, sab: 7.30-12.30), CUPWEB (www.cupweb.it), il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.

I primi appuntamenti saranno disponibili giovedì 14 aprile presso l’hub di Casalecchio di Reno a cui si aggiungeranno l’Ospedale Bellaria e altre sedi distrettuali.