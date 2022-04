Importante risultato per le giovani tenniste del Club La Meridiana: sabato scorso è infatti arrivata la vittoria della squadra femminile under 14. Battendo le pari età della Libertas Fiorano Tennis per 2 a 1, le atlete guidate da Alessandro Arginelli, direttore tecnico della scuola tennis del circolo di Casinalbo di Formigine, si sono così assicurate il passaggio alla fase regionale che prenderà il via il prossimo 24 aprile.

La compagine formiginese che ha ottenuto questo ottimo risultato era composta da Mia Marchesini, Dalia Bacha Chamsi, Matilde Fabbri e Laura Libra anche se quest’ultima, a causa di un lieve infortunio al polso, non ha potuto scendere in campo. La vittoria rappresenta la conferma più recente del proficuo lavoro svolto dalla scuola di tennis del Club, tanto che saranno ben cinque le squadre della Meridiana presenti alla fase regionale. Oltre alle under 14 femminili, si erano già infatti qualificate le squadre under 16 e under 14 maschili, le under 12 femminili e gli under 10 misto.

Intanto sui campi in terra rossa scoperti e coperti di via Fiori prosegue la tredicesima edizione del “Memorial Stefano Antichi”, prestigioso torneo riservato alle donne, che permette anche a chi parte da un campo da gioco di periferia di sognare la partecipazione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia di tennis. Le finali del singolo e del doppio sono fissate per la mattinata di venerdì prossimo 15 aprile.

Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sul sito web del Club all’indirizzo www.clublameridiana.it