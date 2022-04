Dopo i tavoli tematici di fine 2021, il progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” prosegue.

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, promuovono, da marzo a giugno, un ciclo di webinar (seminari informativi on line), dedicati alle imprese, su temi di grande attualità: opportunità offerte dalla Banda Ultra Larga, la rete 5 G, i nuovi servizi digitali e l’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale. La partecipazione è gratuita.

Il quinto appuntamento è in programma martedì 12 aprile (ore 10-12) sul tema “Intelligenza artificiale: come utilizzarla al meglio in azienda” con la collaborazione della Camera di commercio di Modena. Relatore sarà Daniele Miorandi.

Oggigiorno si sente sempre più parlare di intelligenza artificiale, grazie alla quale è possibile rendere le macchine in grado di compiere azioni e “ragionamenti” complessi, imparare dagli errori, e svolgere funzioni fino ad ora esclusive dell’intelligenza umana, rivoluzionando quindi il modo con cui l’uomo interagisce con la macchina, e le macchine tra di loro. Parlare di intelligenza artificiale non è solo parlare di tecnologia ma anche delle risorse e competenze necessarie oltre che delle implicazioni organizzative ed etiche.

Per iscriversi compilare il modulo on line al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_991kSIK7QmGnPcErkSDmOw

Dopo l’iscrizione, il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione il giorno precedente al webinar.

Gli incontri formativi on line proseguiranno mercoledì 20 aprile su “Cybersecurity: meglio pensarci prima” con Giovanni Perteghella.

Altri appuntamenti seguiranno in maggio e giugno.

Programmi dettagliati, informazioni e iscrizioni alla pagina web: https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/infrastrutture/seminari?fbclid=IwAR2KRrzlU7D1cE4_I30wVnr40zGiuKJn8Xc5BL_PKAVeVxFLEHDwSPar7ag