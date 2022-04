Due feriti nello scontro tra un’autovettura ed un furgone, stamane in via Nazionale a Luzzara. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a liberare una ragazza rimasta intrappolata nella vettura, poi affidata ai sanitari del 118 e trasportata con eliambulanza all’ospedale di Reggio Emilia in codice di media gravità. La conducente del furgone, che era già fuori dall’abitacolo all’arrivo dei soccorsi, è stata condotta all’ospedale di Guastalla, anche lei in codice 2. Sul posto per i rilievi la Municipale di Luzzara.



