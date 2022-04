Corso Alberto Pio si farà bello per l’estate, con installazioni decorative aree lungo tutta la via: il Comune ha avviato indagine esplorativa di mercato per affidare il servizio di allestimento nel tratto fra piazza Garibaldi a via Mazzini.

Le installazioni, «intonate al contesto architettonico», resteranno montate da fine maggio a inizio ottobre con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il corso cittadino «catturando – si legge nell’avviso pubblico – l’attenzione dei passanti in modo elegante, allegro, innovativo».

Le installazioni dovranno prevedere un unico soggetto, con la possibilità di eventuali varianti di colori o minimi dettagli; inoltre «l’allestimento non dovrà essere luminoso e dovrà essere realizzato a regola d’arte, avendo cura di non danneggiare i manufatti edilizi».

L’operatore economico affidatario del contratto d’appalto verrà individuato a seguito di valutazione della proposta artistica e, in seconda battuta, della percentuale unica di sconto sull’importa stimato a base di offerta che è di ventimila euro IVA inclusa.

La ditta vincitrice dovrà poi garantire per tutta la durata dell’affidamento assistenza tecnica e reperibilità di personale qualificato con intervento sul posto in tempi stretti.

Tutta la documentazione necessaria per partecipare è disponibile sul sito del Comune di Carpi nella sezione “Bandi e avvisi”.

Per la valutazione del sito e le considerazioni di ordine tecnico è obbligatorio per le ditte interessate effettuare un sopralluogo entro venerdì 22 aprile 2022, previo appuntamento telefonico da prenotare a questi recapiti: franco.zona@comune.carpi.mo.it 059649183 (dal lunedì al venerdì fra le 9:00 e le 13:00).