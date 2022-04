Poco prima delle 4,00 di oggi 10 aprile i carabinieri della stazione di Bibbiano, su input dell’operatore del 112 allertato dall’attivazione del sistema di allarme, sono intervenuti in via Rosenberg, dove era stato perpetrato un furto all’interno di un forno.

Poco prima, infatti, ignoti ladri, previa effrazione della porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali che ospitano l’attività commerciale, da dove hanno asportato, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, una cinquantina di euro dal registratore di cassa. I danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri in ordine al reato di furto aggravato.