Ieri, 9 aprile, con una serata bella e partecipata serata al Teatro Artigiano di Massenzatico, si è conclusa la Grande Lotteria GRADE, che ha messo in palio una Fiat 500X nuova fiammante, grazie al generoso contributo di UnipolSai e AssiCoop Emilia Nord che hanno donato l’auto. Ma sono stati estratti anche tanti altri premi, tra l’entusiasmo del pubblico presente.

Ecco dunque i numeri estratti e i relativi premi:

1° premio, Fiat 500X: biglietto n. 8106;

2° premio, 2 notti in B&B in Costiera Sorrentina: biglietto n. 6271 donato dall’Agenzia di viaggi Baya Hibe Tours di Reggio Emilia;

3° premio, cofanetto con 6 bottiglie di vini pregiati “Strade di Vite” GRADE: biglietto n. 4175;

4° premio, cena per 2 persone donata dal Ristorante Mamma Rosa di San Polo: biglietto n. 1053;

5° premio, 5 kg di Parmigiano Reggiano DOP donato dalla Latteria di Tabiano: biglietto n. 0517.

Vista la grande partecipazione alla lotteria, GRADE ha deciso di mettere in palio anche altri premi di consolazione, che vanno ai seguenti biglietti: n° 7829, n° 2878, n° 4712, n° 7581.

Il ritiro dei premi dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2022. I possessori di numeri vincenti possono contattare la Segreteria GRADE al numero 0522 295059.

Nel corso della serata, GRADE ha reso noto che attraverso la Grande Lotteria sono stati raccolti 50.000 euro, che andranno a sostenere le attività della Fondazione e in particolare, grazie al progetto “Ricerca o non Ricerca?”, due studi nazionali su terapie innovative per i linfomi.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla serata conclusiva della Grande Lotteria – afferma il Presidente della Fondazione GRADE Onlus, il dottor Francesco Merli – così come le tantissime persone che hanno acquistato i biglietti, e soprattutto ringraziamo UnipolSai e AssiCoop Emilia Nord che hanno scelto di sostenerci donando la Fiat 500X, un primo premio che ha portato a una partecipazione davvero molto alta a questa edizione della lotteria”.

www.grade.it