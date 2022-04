Con la tappa del tour “deSidera” di Cristina Donà si conclude giovedì prossimo 14 aprile all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la stagione teatrale 2021/2022, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 18 euro e ridotto 16 euro.

A distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti, Cristina Donà pubblica il nuovo album “deSidera”. Anticipato dai primi estratti “Desiderio” e “Colpa” e seguito dall’ultimo estratto “Distratti”, “deSidera” segna il ritorno di una tra le cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti. L’artista è attualmente in tour con le prime date indoor in programma nei teatri italiani.

Vendita biglietti – Orari biglietteria: negli orari di programmazione del cinema; il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it

Prenotazioni via e-mail: le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com

I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

Info: Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78 Maranello – tel. 0536 943010 – auditoriumferrari@gmail.com