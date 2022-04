Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Bologna finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente in città e nella provincia di Bologna.

Solo nelle giornate di giovedì e venerdì, infatti, la Squadra Mobile ha arrestato tre persone, un tunisino e due marocchini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il primo arresto è di un cittadino tunisino ed è di giovedì 7 aprile. Nel primo pomeriggio di quel giorno, infatti, i Poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso, in seguito ad alcune segnalazioni di movimenti riconducibili allo spaccio di droga nei pressi di un’abitazione a Crespellano, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un pluripregiudicato tunisino ristretto agli arresti domiciliari. L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare diversi “sassi” di cocaina per un peso complessivo di 400 grammi di sostanza e un bilancino di precisione.

Gli altri due arresti, di due cittadini marocchini, sono stati effettuati venerdì 8 aprile e hanno portato al sequestro di 18 kg complessivi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosti all’interno dell’auto in uso ai due. Anche in questo caso, i poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso si sono insospettiti vedendo i due soggetti entrare e uscire da un’auto parcheggiata in via Molino di Pescarola e hanno deciso di procedere al loro controllo. La reazione nervosa dei due al controllo dei poliziotti ha determinato gli agenti ad effettuare una perquisizione dell’auto che ha consentito il rinvenimento di 18 kg di hashish suddiviso in diversi involucri e in parte confezionati a forma di ovulo per un numero complessivo di oltre 400. Ai due sono stati sequestrati anche 2000,00 euro in contanti provento dell’attività illecita di spaccio.

La droga sequestrata, se venduta, avrebbe fruttato agli spacciatori circa 150.000,00 euro.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i tre arrestati, tutti con precedenti specifici in materia di stupefacenti, sono stati tradotti in carcere a disposizione dell’A.G. in attesa della convalida degli arresti.