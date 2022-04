Grazie alla generosità delle aziende di Casalgrande F.lli Corradini srl e Mectiles Italia, l’Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia” ha donato al Servizio Accessi Venosi dell’Ausl-IRCCS di Reggio Emilia un sistema innovativo per il posizionamento dei cateteri centrali.

Il Servizio Accessi Venosi (conosciuto anche come Team Accessi Vascolari o PICC Team) ha l’obiettivo di garantire a tutti i pazienti bisognosi di terapie infusive e/o prelievi ematici ricorrenti il posizionamento di un catetere venoso appropriato che eviti ai pazienti frequenti punture. Grazie al Servizio Accessi Venosi vengono posizionati all’incirca 4mila cateteri venosi all’anno.

L’attrezzatura che è stata generosamente donata è composta da una sonda e da un monitor per l’esecuzione di elettrocardiogramma ed ecografia. Grazie a questa strumentazione sarà possibile reperire vene profonde non visibili all’occhio umano e impiantare cateteri venosi adeguati alle necessità dei pazienti che devono effettuare infusioni di lunga durata spesso con farmaci chemioterapici.

“Essendo facilmente trasportabili – spiega Sandra Coriani, Direttore delle Professioni Sanitarie e del Servizio Accessi Venosi – i nuovi strumenti consentiranno lo spostamento del team in tutti e 6 gli ospedali della provincia, evitando ai pazienti ricoverati trasferimenti in ambulanza verso Reggio Emilia”.

La consegna dell’attrezzatura è avvenuta con la partecipazione dei titolari delle aziende Massimo Corradini (F.lli Corradini srl) e Stefano Compagni (Mectiles Italia) e dei rappresentanti dell’Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia”, dottor Salvatore De Franco, dottor Guglielmo Ferrari, dottoressa Rossana Borciani e Antonella Bigarelli. Presenti al momento della consegna una rappresentanza degli infermieri del Servizio Accessi Venosi: Daniele Vezzali, Marina Baricchi, Marco Bigliardi, Salvatore Campagna, il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova e il dottor Roberto Caroli per la Direzione delle Professioni Sanitarie.

Il Direttore del Presidio ospedaliero Giorgio Mazzi ha commentato: “Ringraziamo di cuore le aziende F.lli Corradini srl e Mectiles Italia che hanno abbracciato con grande sensibilità il progetto dell’Associazione Lodini e l’Associazione stessa che ha promosso con lungimiranza la raccolta fondi mirata. Si tratta di un’attrezzatura che porterà grandi vantaggi all’utenza e al lavoro dei professionisti”.

L’Associazione OdV “VITTORIO LODINI per la Ricerca in Chirurgia” è stata fondata dagli allievi e collaboratori del dottor Lodini – i dottori Guglielmo Ferrari, Giorgio Sgarbi, Valerio Annessi, Salvatore De Franco – insieme a Saverio Ricciardi, attuale Presidente. L’Associazione è rappresentata nell’area delle associazioni di volontariato oncologico del Comitato Consultivo Misto (CCM) del Distretto di Reggio Emilia. Opera a sostegno dei pazienti trattati in Chirurgia Senologica, Chirurgia Toracica e nella Rete Oncologica provinciale. www.lodini.org