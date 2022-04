Anche la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto – tra mercoledì e oggi – a rinnovare la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) dell’ente. Elevata l’affluenza al seggio unico allestito nella sede principale di Palazzo Allende, con ben 128 dei 152 dipendenti che si sono recati a votare, per un’affluenza dell’84,21% (49 donne su 59, 79 uomini su 93, 1 scheda bianca e 1 nulla).

Quattro le liste che si sono presentate: Cse Flpl (7 voti e nessun seggio), Uil Fpl (21 voti e 1 seggio), Fp Cgil (33 voti e 2 seggi) e Cisl Fp (65 voti e 4 seggi).

Tra 14 i candidati sono pertanto stati eletti Giuseppe Dallari (26 preferenze), Giuseppe Schena (11), Matteo Campanini e Francesca Guatteri (8) per la Cisl, Stefano Torri (12) e Silvia Bertani (5) per la Cgil e Silvia Oleari (11) per la Uil.

Sei preferenze per l’unico candidato della Cse Flpl (affiliata Usb), Giuseppe Floreno, questi i voti ottenuti dai candidati non eletti. Uil: Christian Riccò 10. Cisl: Silvia Ferrari 5, Valerio Lupica 4. Cgil: Cristian Gambetti 5, Gianluca Dallaporta e Lucia Fontanili 4.